أمريكا ترسل طائرات مقاتلة ومدمرة لدعم الإمارات

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها سترسل “طائرات مقاتلة ومدمرة لمساعدة الإمارات في التصدي لمتمردي اليمن”، وفق “فرانس برس”.

وفي بيان لها، أفادت البعثة الأمريكية في الدولة الخليجية بأن “واشنطن قررت إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة، إلى أبوظبي، لمساعدة الإمارات في التصدي لهجمات المتمردين في اليمن”.

في حين أن هذا القرار الهادف إلى دعم الإمارات جاء “في مواجهة التهديد الحالي”، في إشارة لميليشيا الحوثي الإرهابية،، بعد اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب “فرانس برس”.

ودانت وزارة الخارجية الأمريكية،الاثنين الماضي ، الهجوم الصاروخي الأخير لميليشيات الحوثي على أبو ظبي، والذي تزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى الإمارات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عبر موقع تويتر: “ندين الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على أبو ظبي. بينما يزور الرئيس الإسرائيلي الإمارات العربية المتحدة لبناء الجسور وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، يواصل الحوثيون شن هجمات تهدد المدنيين”.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد أعلنت الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخ باليستيا أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.

وأضافت الوزارة أن الهجوم لم يسفر عن أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

كذلك أشارت الوزارة إلى أن “قواتنا الجوية وقيادة التحالف نجحت في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية”.

كما أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.