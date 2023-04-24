أمريكا ترسل قطعا بحرية لمساعدة رعاياها على مغادرة السودان

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، الاثنين، إن الولايات المتحدة سترسل قطعا بحرية لمساعدة رعاياها الذين يرغبون في مغادرة السودان، لكن ليس هناك أي عمليات إجلاء أمريكية كبيرة تجري حاليا.

وأضاف المتحدث في مقابلة مع محطة (إم.إس.إن.بي.ٍسي) “ما زلنا نبحث الخيارات. لدينا قطع عسكرية لا تزال في المنطقة المجاورة إذا لزم الأمر، لكن الوقت ليس مناسبا لإجراء نوع من العمليات الكبيرة”.

وتابع أن هناك عشرات الأمريكيين يتحركون بريا ضمن قافلة تقودها الأمم المتحدة إلى بورتسودان وأن الجيش الأمريكي يساعد في مراقبتها عبر أنظمة جوية مسيرة.

وقال كيربي للمحطة التلفزيونية “سننشر قطعا بحرية في البحر الأحمر قبالة بورتسودان إذا ما كانت هناك حاجة لها لمساعدة الأمريكيين الذين يرغبون في المغادرة”.