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أمريكا ترفض اتهام “العفو الدولية” لإسرائيل بممارسة الفصل العنصري

2 - فبراير - 2022
علم أمريكا

علم أمريكا

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أعلنت الولايات المتحدة، رفضها بشدة ما ورد في التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية والذي اتهم إسرائيل باتباع سياسة التفرقة العنصرية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفي الداخل.

وقال المتحدث باسم الخارجية في واشنطن نيد برايس: “نرفض الرأي القائل بأن ممارسات إسرائيل تشكل فصلا عنصريا. ولم تستخدم تقارير الوزارة مثل هذه المصطلحات مطلقا”.

وأضاف أنه لا يجوز منع إسرائيل بصفتها دولة يهودية من حقها في تقرير المصير، مشددا على ضرورة “ضمان عدم تطبيق معايير مزدوجة”.

كما انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس التقرير، واصفا مضمونه بـ”السخيف”.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لابيد قد أصدر بيانا استنكر فيه بشدة ما ورد في تقرير “العفو الدولة”، معتبرا أنه ينطوي على اللاسامية ويخرق كل مبادئ الموضوعية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له إنه يولي تقرير منظمة العفو الدولية “الاهتمام المناسب”، مؤكدا أنه “سيواصل مراقبة التطورات على الأرض عن كثب”.

وأمس الثلاثاء أصدرت “العفو الدولية” تقريرها الرسمي بعنوان “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين” ودعت إلى “مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين”.

شددت منظمة العفو الدولية على أنه “ينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين”.

وقالت: “ندعو السلطات الإسرائيلية إلى “محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ولكن نعلم أن لدى إسرائيل تاريخا وسجلا ضعيفا في محاسبة المسؤولين ولذلك ندعو المؤسسات الدولية الى العمل ومن بينها محكمة الجنايات الدولية”.

وفي تقرير جديد “دامغ” لها، أكدت منظمة العفو الدولية أن “تحقيقها يكشف بالتفصيل كيف أن إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه، وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى”.

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