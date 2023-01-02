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أمريكا تستبعد بوركينا فاسو من برنامج التفضيل التجاري

منذ ساعة واحدة
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

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قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان أمس (الأحد 1-1-2023) إن الولايات المتحدة استبعدت بوركينا فاسو من برنامج التفضيل التجاري الذي يوفره قانون النمو والفرص في أفريقيا (أجوا) وذلك بسبب عدم تلبية متطلبات القانون.

ووفقا للبيان فإن إدارة بايدن “أبدت قلقها البالغ من التغيير غير الدستوري في حكومة بوركينا فاسو”.

وتعاني بوركينا فاسو، إحدى أفقر دول العالم، من تمرد إسلامي قتل فيه متشددون مرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية آلاف المدنيين وتسبب في واحدة من أسرع الأزمات الإنسانية انتشارا في القارة.

ويوفر قانون أجوا التجاري لدول أفريقيا جنوب الصحراء الإعفاء الجمركي لصادراتها إلى الولايات المتحدة إذا استوفت شروطا معينة للأهلية مثل إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار في الولايات المتحدة وإحراز تقدم نحو التعددية السياسية.

وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إنه سيتم إعطاء بوركينا فاسو “معايير واضحة” لسلك مسار نحو إعادتها مرة أخرى إلى البرنامج التجاري، مضيفا أن إدارة بايدن ستعمل مع حكومة بوركينا فاسو.

    المصدر :
  • رويترز

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