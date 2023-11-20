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أمريكا تستبق موسم الأعياد بإتاحة مزيد من الاختبارات المجانية لكورونا

منذ 34 دقيقة
كورونا

كورونا

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أشار المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إلى أن الإدارة الأمريكية ستبدأ اليوم الاثنين، تلقي الطلبات لجولة أخرى من الاختبارات المجانية للكشف عن فيروس كورونا وذلك لتوزيعها في أنحاء البلاد.

سيكون بإمكان الأسر التي طلبت أربعة اختبارات مجانية عندما تم إتاحتها في سبتمبر أيلول أن تطلب أربعة اختبارات أخرى، بينما يمكن للأسر التي لم تطلب في المرة السابقة التقدم بطلبين للحصول على ما مجموعه ثمانية اختبارات مجانية.

وتأتي إتاحة الحكومة للاختبارات قبل موسم العطلات في الولايات المتحدة، الذي يبدأ بعيد الشكر في 23 نوفمبر تشرين الثاني وينتهي باحتفالات رأس السنة الجديدة، إذ غالبا ما يتسبب السفر عبر وسائل النقل العام والتجمعات في الأماكن المغلقة في نشر العدوى.

ووفقا لأحدث بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فقد ارتفع العدد الأسبوعي لدخول المستشفيات بسبب كوفيد-19 إلى أكثر من 16 ألف حالة في 11 نوفمبر تشرين الثاني مقابل 15 ألفا في الأسبوع السابق، إلا أنه أقل بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عندما كان العدد نحو 24 ألفا.

    المصدر :
  • رويترز

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