أمريكا تستعد لتوسيع برنامج لم شمل الأسر لعدد من الجنسيات

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تعتزم توسيع برنامج للم شمل الأسر، والمتاح حاليا لمواطني كوبا وهايتي، ليشمل جنسيات أخرى.

وأفاد أحد المصادر، الذين طلبوا جميعا عدم ذكر أسمائهم، إنه تجري مناقشات لإضافة كولومبيا وجواتيمالا والسلفادور وهندوراس في إطار توسيع البرنامج.

ومن المقرر أن يعلن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إجراءات جديدة اليوم الخميس لمعالجة الزيادة المحتملة في الهجرة غير الشرعية عند رفع القيود المتعلقة بكوفيد-19 عند الحدود والمطبقة منذ عام 2020. ويتوقع رفع هذه القيود في 11 مايو أيار.

وذكرت رويترز أمس الأربعاء أنه من المتوقع أن يكون التعامل في مزيد من طلبات اللاجئين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي جزءا من هذه الجهود.