أمريكا تستنكر الأحداث العنيفة المعادية للسامية في روسيا

عشرات المحتجين يحاولون اقتحام مطار في داغستان

استنكرت الولايات المتحدة الاثنين الأحداث العنيفة المعادية للسامية التي وردت أنباء عنها في روسيا وشكلت تهديدا على لإسرائيليين واليهود.

هذا وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، الأحد، بأن متظاهرين اقتحموا مطارا في جمهورية داغستان الروسية؛ بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل.

وحسب”فرانس برس”، أجبرت رحلة جوية من إسرائيل إلى جمهورية داغستان الروسية، على تحويل وجهتها المقصودة في العاصمة محج قلعة بعد أن اقتحم متظاهرون مؤيدون لـ فلسطين المطار.

وأظهرت لقطات، حشدا من المتظاهرين داخل المطار؛ بعد أن علموا بالرحلة القادمة.

🚨🚨 عاجل 🚨🚨#داغستان 🚨 متظاهرون يقتحمون مطار محج قلعة ويهاجمون طائرة هبطت في المدرج وبداخلها مواطنين إسرائيليين… الحدث لا يزال مستمرا… pic.twitter.com/ZoGJONKyhD — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) October 29, 2023