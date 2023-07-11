أمريكا تستنكر فيتو روسيا "غير الإنساني" ضد تمديد توصيل المساعدات لسوريا

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الثلاثاء الى أن قرار روسيا استخدام حق النقض (الفيتو) ضد تجديد عملية إنسانية للأمم المتحدة لتقديم المساعدات إلى أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة “غير إنساني”.

وأذنت روسيا اليوم الثلاثاء بانتهاء العملية طويلة الأمد في تركيا بعد أن استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد تجديد التفويض لمدة تسعة أشهر.

وقال ميللر في إفادة صحفية اعتيادية “الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة من الفيتو غير الإنساني لروسيا ضد توصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا”.

وأضاف “دأبنا على قول إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يجيز تمديد الوصول عبر الحدود إلى سوريا لمدة 12 شهرا لضمان توافر شريان الحياة الحيوي هذا للشعب السوري”.