أمريكا تستهدف شبكة عالمية تدعم روسيا للتهرب من العقوبات

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على 22 فردا وكيانا في دول متعددة تتهمهم واشنطن بأنهم على صلة بشبكة عالمية للتهرب من العقوبات تدعم روسيا.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الخطوة، التي تأتي مع تطلع واشنطن لزيادة الضغوط على موسكو بسبب غزو أوكرانيا، جزء من جهود أمريكية ضد التهرب من العقوبات على مستوى العالم والحد من حصول روسيا على الإيرادات التي تحتاج إليها من أجل الحرب.

واستهدف الإجراء الأمريكي شبكة للتهرب من العقوبات قالت وزارة الخزانة إنها بقيادة روسيا وتاجر السلاح إيجور زيمنكوف الذي يتخذ من قبرص مقرا له واستهدفته العقوبات اليوم الأربعاء هو وابنه جوناتان.

وقالت الوزارة إن الشبكة تجري مشروعات متعلقة بقدرات روسيا الدفاعية بما في ذلك إمدادات الأجهزة التكنولوجية المتطورة بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وتتهم واشنطن أعضاء في الشبكة أيضا بدعم كيانات دفاعية روسية مملوكة للدولة وفُرضت عليها عقوبات.