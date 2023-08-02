أمريكا تستهدف شركتين صينيتين بسبب ممارسات العمل القسري

منعت الولايات المتحدة بعض السلع التي تنتجها شركتان مقرهما الصين في إطار السعي للقضاء على ممارسات العمل القسري في سلسلة التوريد الأمريكية، مما دفع بكين لإصدار تحذير بفرض إجراءات لحماية حقوق الشركات الصينية.

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان أمس الثلاثاء إن إجراءها يستهدف شركتي كاميل جروب كومباني ليمتد، المصنعة للبطاريات، وتشين جوانغ بيوتك جروب ليمتد، التي تصنع التوابل والمستخلصات الطبيعية. وأضافت أن الحظر سيطبق اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وتابعت الوزارة أن ذلك الإجراء يسعى إلى تعزيز المحاسبة عن “الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية” ضد أقلية الويغور والأقليات الدينية والعرقية الأخرى في منطقة شينجيانغ، ذاتية الحكم.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الأربعاء “إن ‭‭‭’‬‬‬ما يسمى‭‭‭ ‬‬‬بالعمل القسري‭‭‭’‬‬‬ في شينجيانغ ما هو إلا كذبة عمرها قرن مضى لفقتها قوات معادية للصين لتشويه سمعتها”.

وأضافت أن الصين تدين بشدة الحظر وستتخذ إجراءات لحماية حقوق ومصالح شركاتها، دون الخوض في تفاصيل.