الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا تستهدف شركتين صينيتين بسبب ممارسات العمل القسري

منذ 33 دقيقة
علما أمريكا والصين

علما أمريكا والصين

A A A
طباعة المقال

منعت الولايات المتحدة بعض السلع التي تنتجها شركتان مقرهما الصين في إطار السعي للقضاء على ممارسات العمل القسري في سلسلة التوريد الأمريكية، مما دفع بكين لإصدار تحذير بفرض إجراءات لحماية حقوق الشركات الصينية.

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان أمس الثلاثاء إن إجراءها يستهدف شركتي كاميل جروب كومباني ليمتد، المصنعة للبطاريات، وتشين جوانغ بيوتك جروب ليمتد، التي تصنع التوابل والمستخلصات الطبيعية. وأضافت أن الحظر سيطبق اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وتابعت الوزارة أن ذلك الإجراء يسعى إلى تعزيز المحاسبة عن “الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية” ضد أقلية الويغور والأقليات الدينية والعرقية الأخرى في منطقة شينجيانغ، ذاتية الحكم.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الأربعاء “إن ‭‭‭’‬‬‬ما يسمى‭‭‭ ‬‬‬بالعمل القسري‭‭‭’‬‬‬ في شينجيانغ ما هو إلا كذبة عمرها قرن مضى لفقتها قوات معادية للصين لتشويه سمعتها”.

وأضافت أن الصين تدين بشدة الحظر وستتخذ إجراءات لحماية حقوق ومصالح شركاتها، دون الخوض في تفاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إيفان سافرونوف
صحفي روسي يخسر استئناف حكم بسجنه 22 عاما بتهمة الخيانة
سفن أوكرانية لنقل الحبوب
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
هجمات روسيا أتلفت 40 ألف طن من الحبوب في موانئ نهر الدانوب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بوتين يلقي عودة روسيا لاتفاق الحبوب إلى ملعب الغرب

الأكثر قراءة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
إيكونيميست: "رياض سلامة" أسوأ محافظ بنك مركزي في العالم يتقاعد
وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي
نتائج "التّرمينال" صدرت... كم بلغت نسبة النّجاح؟
اعتداء جنسي
جريمة تهز العالم.. اعتدى جنسيًّا على 91 طفلة!