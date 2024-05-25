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أمريكا تسجل أعلى عدد للمسافرين جوا في يوم واحد

منذ 12 دقيقة
أحد المطارات الأمريكية

أحد المطارات الأمريكية

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قالت إدارة أمن النقل الأمريكية إنها سجلت 2.95 مليون راكب بالمطارات أمس الجمعة وذلك في أعلى رقم في يوم واحد على الإطلاق.

ويتزامن الرقم القياسي مع عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى الذي يمثل بداية موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، توقعت مجموعة إيرلاينز فور أمريكا لشركات الطيران الأمريكية الكبرى عددا قياسيا للمسافرين خلال الصيف يبلغ 271 مليون راكب، بزيادة 6.3 بالمئة عن العام الماضي.

وقالت الإدارة إن عدد الركاب يوم الجمعة حطم الرقم القياسي المسجل في نوفمبر تشرين الثاني الذي شهد ما يقرب من 2.91 مليون مسافر.

وقالت المجموعة إن شركات الطيران الأمريكية تخطط لتسيير أكثر من 26 ألف رحلة يومية هذا الصيف، بزيادة ما يقرب من 1400 رحلة مقارنة بعام 2023، أو 5.6 بالمئة، عندما نقلت 255 مليون مسافر.

وتشمل توقعات موسم السفر الصيفي الفترة من أول يونيو حزيران وحتى 31 أغسطس آب.

    المصدر :
  • رويترز

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