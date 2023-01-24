الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
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أمريكا تسجل أعلى معدل عمليات إطلاق نار جماعي في 23 يوما

منذ 3 دقائق
ارتفاع معدل عمليات إطلاق النار بأمريكا

ارتفاع معدل عمليات إطلاق النار بأمريكا

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تشهد الولايات المتحدة كتثيرا من عمليات إطلاق نار وأعمال عنف أخرى مرتبطة بالأسلحة النارية، والتي تعتبر قوانين حيازتها وحملها من الأكثر تساهلا في العالم.

سجلت الولايات المتحدة 36 حادث إطلاق نار جماعي حتى الآن في عام 2023، الذي يعد الأعلى خلال هذه المدة من العام مقارنة مع الأعوام السابقة.

كان إطلاق النار في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصًا يوم السبت، هو أعنف هجوم منذ مذبحة يوفالدي في مايو 2022.

 

كيف يقارن على المستوى العالمي

عمليات إطلاق النار الجماعية المنتظمة هي ظاهرة أمريكية فريدة. الولايات المتحدة هي الدولة المتقدمة الوحيدة التي وقعت فيها عمليات إطلاق نار جماعية كل عام على مدار العشرين عامًا الماضية، وفقًا لجيسون آر سيلفا، الأستاذ المساعد في علم الاجتماع والعدالة الجنائية بجامعة ويليام باترسون.

الولايات المتحدة لديها أعلى معدل قتل بسلاح ناري في العالم المتقدم – حوالي 4 لكل 100,000 شخص. وهو 18 أضعاف المعدل المتوسط ​​في الدول المتقدمة الأخرى.

    المصدر :
  • CNN عربي

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