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أمريكا تسعى لانتشال حطام المنطاد الصيني سريعاً

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2023 1:01 صباحًا
لحظة إسقاط المنطاد الصيني

لحظة إسقاط المنطاد الصيني (رويترز)

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نقل مسؤولون أمريكيون عن الجيش الأمريكي قوله (السبت 4-2-2023) إنه سيحاول سريعا انتشال المكونات الرئيسية لمنطاد مراقبة صيني من بين الحطام قبالة سواحل ساوث كارولاينا بعد أن أسقطته طائرة مقاتلة من طراز إف-22.

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير للصحفيين “عملية الانتشال جارية، لم يتحدد بعد الوقت الذي ستسغرقه”، مضيفا أن الحطام موجود في مياه ضحلة نسبيا.

وقال مسؤول عسكري كبير إنه يتوقع ألا تستغرق عملية الانتشال أسابيع أو شهورا وإنها ستكون أسرع نسبيا.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن المنطاد لم يكن مرتبطا بالأرصاد الجوية بل كان منطادا أرادت الصين استخدامه للتجسس على مواقع عسكرية حساسة.

وأضاف المسؤول أن المنطاد الصيني واحد من أسطول من مناطيد المراقبة التي استخدمتها الصين للتجسس في سماء خمس قارات، مشيرا إلى أن المقاتلة الأمريكية إف-22 أسقطت المنطاد بصاروخ واحد فقط.

    المصدر :
  • رويترز

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