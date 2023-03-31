أمريكا تسعى للاحتفاظ بمليون قطعة ذخائر إيرانية أُرسلت لليمن

قالت وزارة العدل الأمريكية (الجمعة 31-3-2023) إن الولايات المتحدة تسعى للاحتفاظ بأكثر من مليون قطعة من الذخائر التي صادرتها البحرية الأمريكية في ديسمبر كانون الأول في طريقها من الحرس الثوري الإيراني إلى جماعات مسلحة في اليمن.

وقال وزير العدل ميريك جارلاند في بيان “أحبطت الولايات المتحدة عملية كبيرة للحرس الثوري الإيراني لتهريب أسلحة حربية إلى جماعة مسلحة في اليمن”.

وأضاف “وزارة العدل تسعى الآن لمصادرة تلك الأسلحة ومن بينها أكثر من مليون قطعة من الذخائر والآلاف من أجهزة التفجير للقذائف صاروخية الدفع”.

ورغم القرارات الدولية التي تشدد على منع إيران من توريد الأسلحة للحوثيين، فقد تحدثت عدة تقارير غربية عن تكرار ضبط سفن أو قوارب إيرانية محملة بشحنات من الأسلحة في طريقها إلى اليمن، الأمر الذي تنفيه طهران.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، قالت القوات البحرية الفرنسية إنها استولت على زورق محمّل بالأسلحة قبالة الساحل اليمني، على متنه بنادق وصاروخا مضادا للدبابات.

وكانت البحرية الأمريكية أعلنت مطلع الشهر نفسه أنها اعترضت سفينة صيد في خليج عمان كانت تحمل أسلحة إيرانية في طريقها إلى اليمن.