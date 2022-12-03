أمريكا تسقط تهماً بالاحتيال المالي ضد مسؤولة في هواوي

أسقطت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آن دونيلي ،الجمعة، اتهامات بالاحتيال المالي ضد المديرة المالية لشركة «هواوي» الصينية للاتصالات مينغ وانتشو، في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعا استمر لسنوات.

ووفق موقع «أكسيوس» الأميركي، فإن إسقاط الاتهامات ينهي نزاعا استمر لسنوات يتعلق بلائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل عام 2019 التي اتهمت مينغ بانتهاك العقوبات التجارية المفروضة على إيران.

ورفضت دونيلي لائحة اتهام مينغ، ابنة مؤسس «هواوي»، بشكل نهائي، مما يعني أنه لا يمكن تقديمها مرة أخرى إلى المحاكمة.

وأبرمت مينغ اتفاقا مؤجلا مع الادعاء الاتحادي العام الماضي اعترفت فيه بأنها أدلت بتصريحات كاذبة حول أعمال هواوي في إيران.

ووافقت وزارة العدل على إسقاط جميع التهم عندما تنتهي فترة التأجيل شريطة عدم اتهام مينغ بارتكاب جريمة خلال تلك الفترة.

وقالت وزارة العدل في اتهاماتها إن مينغ حاولت الالتفاف على العقوبات المفروضة من خلال الكذب بشأن ملكية هواوي لشركة «سكاي كوم» الإيرانية.