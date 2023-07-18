أمريكا تسمح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء الإيرانية

قال مسؤول أمريكي لرويترز إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وقع (الثلاثاء 18-7-2023) على إعفاء جديد يتعلق بالأمن القومي يسمح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء لإيران ويتيح لأول مرة إيداع المدفوعات في حسابات ببنوك غير عراقية.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه ومنصبه، أن الولايات المتحدة تأمل في أن يساعد الإعفاء الذي يمتد 120 يوما في تخفيف الضغط الإيراني على العراق من أجل الحصول على الأموال التي كان من الممكن في السابق إيداعها في حسابات مقيدة في العراق فقط.

ووفقا للمسؤول فإن “البنوك غير العراقية ستحتاج للحصول على إذن أميركي لصرف الأموال، والتي ستوجه فقط للأغراض الإنسانية”.

وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية.

غير أن هذه الآلية معقدة وغالبا ما تنتج عنها تأخيرات. وغالبا ما تقطع إيران الإمدادات التي تغطي ثلث احتياجات العراق، لحض بغداد على دفع مستحقّاتها.

وكانت متحدثة باسم الخارجية الأميركية أكدت، الخميس، أن الولايات المتحدة تسعى “للتأكد من أن عقوباتنا على إيران لا تضر بالعراق”.