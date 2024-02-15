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أمريكا تشن 4 ضربات على مناطق للحوثيين في اليمن

منذ 36 دقيقة
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قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس (15 فبراير/شباط 2024)، إن قواتها شنت أربع ضربات‭ ‬الأربعاء على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن حيث كانت تستعد الحركة المتحالفة مع إيران إلى استهداف سفن في البحر الأحمر.

في وقت سابق، شنت الولايات المتحدة ضربات ضد أربع طائرات بدون طيار للحوثيين الذين كانوا يستعدون لإطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الجماعة في اليمن ثم سبع طائرات بدون طيار أخرى كانت تطير فوق البحر الأحمر.

وتم إطلاق الضربات من حاملتي الطائرات “يو إس إس كارني” و”يو إس إس لابون” باستخدام طائرات F/A-18 من مجموعة “دوايت دي أيزنهاور كاريير سترايك

    المصدر :
  • رويترز

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