الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
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أمريكا تصف إقرار الكنيست الإسرائيلي للتعديلات القضائية بأنه "أمر مؤسف"

منذ 10 دقائق
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتبر إقرار الكنيست الإسرائيلي لبند في خطة التعديلات القضائية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “أمرا مؤسفا”.

وقال المسؤول الأمريكي “نعتقد أنكم بحاجة للعمل للوصول إلى توافق من أجل إجراء تغييرات ديمقراطية كبيرة… نحث القادة الإسرائيليين على العمل على التوصل إلى نهج قائم على التوافق من خلال حوار سياسي”.

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي إن البرلمان أقر، الاثنين، مشروع قانون أثار جدلا كبيرا اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا.

وأضاف أن مشروع القانون أقر بموافقة 64 صوتا دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجا على القرار.

ويعد مشروع القانون واحدا من ركائز خطة “إصلاح القضاء” التي تسعى الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو لتنفيذها وسط رفض كبير من المعارضة وتظاهرات متواصلة منذ شهور.

وطرحت حكومة نتنياهو خطة التعديلات القضائية في يناير/ كانون الثاني المنصرم، بعد وقت قليل من أدائها اليمين الدستورية، وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات “المحكمة العليا” ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.

    المصدر :
  • رويترز

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