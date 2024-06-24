أمريكا تصف مقطع تقييد فلسطيني بمقدمة سيارة عسكرية إسرائيلية بأنه "صادم"

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، مقطعاً مصوراً ظهر فيه رجل فلسطيني مقيداً بمقدمة سيارة جيب عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي بأنه “صادم” وطالبت بإجراء تحقيق سريع لمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في إفادة صحفية “لقد شاهدنا هذا المقطع، لقد كان صادما. هذه الممارسة غير مقبولة على الإطلاق. لا ينبغي أبدا استخدام البشر دروعا بشرية. يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي التحقيق بسرعة فيما حدث، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك”.

وكانت القوات الإسرائيلية قد قيدت يوم السبت شاباً فلسطينياً جريحاً بمقدمة سيارة جيب عسكرية أثناء مداهمة بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وتحققت رويترز من صحة المقطع المصور. وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود انتهكوا البروتوكول.

وقد أظهر توثيق مصور قيام الجيش الإسرائيلي بجر وربط شاب فلسطيني أصيب برصاص القوات على مقدمة آلية عسكرية أثناء سيرها خلال اقتحامها حي الجابريات في مدينة جنين السبت الفائت.

وعقب الجيش الإسرائيلي على الفيديو بالقول إنه “خلال قيام القوات بعملية لاعتقال مطلوبين في وادي برقين، أطلق مخربون النار نحو القوات فردت بإطلاق النار عليهم”، مضيفا أن “تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة أحد المشتبه بهم واعتقاله، وفي هذه الأثناء قامت القوات بربطه على ظهر المركبة بشكل يخالف التعليمات والأوامر”.

واعتبر الجيش أن “هذا التعامل لا يتوافق مع أوامر الجيش وما هو متوقع من جنوده. ويجري التحقيق في الحدث والتعامل معه وفقا لذلك”، وذكر أن الشاب المصاب أحيل لتلقي العلاج الطبي من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني.