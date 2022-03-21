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أمريكا تضع "قوات الاحتياطي" بالسودان على قائمة العقوبات

21 - مارس - 2022
علم أمريكا

علم أمريكا

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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، إدراج قوات الاحتياطي الأمنية بالسودان على قائمة العقوبات.

وأفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت اليوم، عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية.

ونقل الموقع عن بيان للوزارة الأمريكية أن “وضع شرطة الاحتياطي على قائمة العقوبات، جاء إثر ارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

وأوضحت الوزارة “استخدمت شرطة الاحتياطي، القوة المفرطة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تظاهروا سلميا ضد إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان”.

وقوات الاحتياطي المركزي، هي فصيل مقاتل يتبع إداريا للشرطة السودانية، أسسه النظام السابق، وجرى الاستعانة بها لمواجهة حركة الاحتجاجات الأخيرة في السودان.

منذ نجاح الانتفاضة الشعبية في 2019 بالإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير الذي استمر في السلطة 30 عاماً وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم الدعم للسودان من خلال وكالة المعونة الأمريكية.

وقالت إن المعونات تهدف إلى دعم السودان في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية والانتقال إلى المسار الديمقراطي بما يحقق التنمية والرخاء للبلاد.

كان الكونغرس الأمريكي خصص مبلغ 700 مليون دولار في صندوق لدعم الاقتصاد السوداني تديره وكالة المعونة الأمريكية ووزارة الخارجية.

وزارت سامنتا باور السودان خلال الفترة من 31 يوليو/ تموز إلى 3 أغسطس/ آب في إطار جولة في شرق أفريقيا. وقالت في حينه إن وكالة المعونة الأمريكية تدعم السودان على المضي في طريق الحرية والرخاء وإنها تتخذ عدة خطوات لمساعدته.

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