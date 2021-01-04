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أمريكا تطالب إيران بالإفراج الفوري عن الناقلة التي ترفع علم كوريا الجنوبية

منذ 14 دقيقة
مبنى وزارة الخارجية الأمريكية- أرشيفية

مبنى وزارة الخارجية الأمريكية- أرشيفية

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طالبت الخارجية الأمريكية طهران بالإفراج الفوري عن الناقلة التي ترفع علم كوريا الجنوبية المحتجزة في إيران.

وصرح متحدث الخارجية الأمريكية بأن إيران تهدد حرية الملاحة في الخليج وتسعى إلى تخفيف العقوبات عليها بالابتزاز.

وأفاد الحرس بإقدام قوته البحرية صباح اليوم على توقيف ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية.

وأوضح أن “ناقلة النفط هذه كانت في طريقها من ميناء الجبيل في السعودية، وتم توقيفها بعد مخالفات متكررة للقوانين البيئية البحرية”.

ونشر صورة ملتقطة من الجو لتوقيف السفينة في عرض البحر، أظهرت الناقلة وإلى جانبها أربع قطع بحرية بينها ثلاثة زوارق سريعة.

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