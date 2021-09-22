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أمريكا تطالب روسيا بزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا

22 - سبتمبر - 2021
آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2021 9:25 صباحًا
أنابيب غاز في روسيا

أنابيب غاز في روسيا

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طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، روسيا بزيادات صادرات الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية.

وطالب المسؤول في الخارجية الأمريكية، آموس هوهشتاين، في حديث لوكالة “بلومبرغ”، الثلاثاء، الحكومة الروسية بزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا غبر أراضي أوكرانيا.

وقال هوهشتاين، إن شركة “غازبروم” الروسية رفضت تأمين صادرات إضافية من الغاز عبر الأراضي الأوكرانية في شهر أكتوبر.

وصرح: “في الحقيقة تمر عبر أوكرانيا أنابيب الغاز التي تمتلك قدرة كافية على تزويد أوروبا بالغاز. وروسيا أكدت مرارا أن لديها احتياطات كافية من الغاز للقيام بذلك، لهذا السبب، لو كان هذا الأمر حقيقيا، فيجب على روسيا فعل ذلك بشكل أسرع عبر أوكرانيا”.

وانتقد المسؤول الأمريكي مع ذلك روسيا بسبب ما وصفه بالسعي إلى الإسراع في تشغيل مشروع “السيل الشمالي 2” لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات متعددة تستهدف عرقلة تنفيذ هذا المشروع، فيما اتهمتها روسيا باستخدام أساليب منافسة غير عادلة.

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