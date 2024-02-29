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أمريكا تطلب معلومات حول الحادث المتعلق بالمساعدات في غزة

منذ 35 دقيقة
الخارجية الأمريكية

الخارجية الأمريكية

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أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات حول ما حدث في شمال غزة، اليوم الخميس 29 فبراير/شباط 2024.

وقالت السلطات الصحية إن أكثر من 100 فلسطيني قُتلوا برصاص القوات الإسرائيلية في أثناء انتظارهم تسلم المساعدات.

وأضافت أن الحادث يسلط الضوء على الضرورة الملحة لاتفاق الرهائن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل تجري تحقيقا في الحادث، مضيفا أن واشنطن ستضغط من أجل الحصول على إجابات وتواصل التوضيح لإسرائيل أنه يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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