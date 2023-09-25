الأثنين 10 ربيع الأول 1445 ﻫ - 25 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا تعاقب شركات صينية وروسية لأسباب تتعلق بالأمن القومي

منذ 10 دقائق
أعلام روسيا والصين وأميركا

أعلام روسيا والصين وأميركا

A A A
طباعة المقال

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين قيودا تجارية جديدة على 11 شركة صينية وخمس شركات روسية لأسباب مختلفة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، متهمة بعضها بتقديم مكونات لصنع طائرات مسيرة لصالح المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

وفي وقت سابق قال نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ خلال حوار اقتصادي وتجاري رفيع المستوى في بكين، الاثنين، إن الصين تأمل في أن يرفع الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على تصدير المنتجات فائقة التقنية إلى البلاد.

وأضاف لدى اجتماعه مع مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أن الجانبين اتفقا على العمل معا من أجل استقرار سلاسل التوريد والتصدي لفك الارتباط بينهما.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسواق الأسهم الخليجية
معظم بورصات الخليج تغلق على انخفاض
وكالة نقلا عن حكومة أرمينيا: عدد لاجئي قرة باغ يصل إلى 6650 شخصا
روسيا
بسبب طرد رجل دين روسي.. روسيا تستدعي سفير بلغاريا

الأكثر قراءة

فرانك هوغربيتس
عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الساعات القادمة
المعكرونة بالجبن تحوي كميات كبيرة من الكربوهيدرات والدهون البسيطة
عليك التفكير جدياً في التخلص من هذه الأطعمة الـ 10 من نظامك الغذائي
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
وفق توقّعات العالم الهولندي.. صورة تكشف البلدان التي سيضربها زلزال مروّع!