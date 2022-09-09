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أمريكا تعبر عن قلقها البالغ إزاء معاملة روسيا لـ "أليكسي نافالني"

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2022 2:56 صباحًا
أليكسي نافالني

أليكسي نافالني

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس (الجمعة 9-9) إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء معاملة الحكومة الروسية لزعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني.

وأضاف برايس في بيان أن سلطات السجون الروسية تدخلت في تحضير نافالني لدفاعه والتواصل مع محاميه.

وتابع أنه تم وضع نافالني مرارا وتكرارا في الحبس الانفرادي بسبب مزاعم عن مخالفات بسيطة.

وحُكم على نافالني، أكبر زعيم معارض في روسيا خلال العقد الماضي، بالسجن لعامين ونصف العام لانتهاك الإفراج المشروط في فبراير شباط 2021 بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى من تسمم بغاز أعصاب في روسيا واتُّهم الكرملين بالوقوف وراءه.

وفي 24 مارس آذار، حُكم على نافالني بالسجن لتسع سنوات أخرى بتهمة الاحتيال وازدراء المحكمة. ويقول زعيم المعارضة إن التهم الموجهة إليه ملفقة وتهدف إلى إحباط طموحاته السياسية.

وأمر القاضي بنقل نافالني، الذي هاجم الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا ووصفها بأنها “غبية”، إلى سجن شديد الحراسة حيث سيتم وضع قيود على حقوقه في الزيارات والمراسلات.

    المصدر :
  • رويترز

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