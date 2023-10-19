أمريكا تعتزم إعادة منظومتي دفاع صاروخي إلى إسرائيل

قال مسؤول أمريكي ومعاون بالكونغرس إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تخطط لإعادة منظومتي دفاع صاروخي من نوع (القبة الحديدية) إلى إٍسرائيل بعد ان اشترتهما منها فيما مضي، وذلك لمساعدتها في الدفاع عن نفسها من الصواريخ.

وأضافا لرويترز أن وزارة الدفاع أبلغت أعضاء الكونغرس في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء باعتزامها تأجير منظومتي القبة الحديدية لإسرائيل. وفي هذا النوع من الترتيبات المالية، تظل الملكية للمشتري.

وقال المعاون في الكونجرس إن إعادة المنظومتين إلى إسرائيل قد تتم خلال أيام.

وكان البنتاغون يدرس ويختبر المنظومتين كوسيلة للدفاع عن أراضي جوام من الصواريخ الصينية.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين إنه يتوقع تلبية الطلبات الأمنية الإضافية من إسرائيل في أسرع وقت ممكن. ووعد الرئيس جو بايدن بتجديد مخزون الصواريخ الاعتراضية التي يستخدمها نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي (القبة الحديدية) وكذلك الذخيرة بالإضافة إلى مضاعفة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

ورفض البنتاغون التعليق.

طورت شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة المملوكة للدولة القبة الحديدية بدعم من الولايات المتحدة لمواجهة إطلاق الصواريخ من لبنان التي ضربت البلدات الإسرائيلية خلال حرب عام 2006 مع حزب الله، ومن الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث سيطرت حركة حماس الإسلامية على السلطة في 2007. ودخلت المنظومة الخدمة عام 2011.

وفي أغسطس آب 2022، قالت إسرائيل إن القبة الحديدية أسقطت 97 بالمئة من الصواريخ الفلسطينية التي اعترضتها خلال تصاعد القتال في غزة في عطلة نهاية أسبوع في ذلك الشهر.