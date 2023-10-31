أمريكا تعتزم استبعاد الغابون والنيجر وأوغندا وأفريقيا الوسطى من برنامج تجاري

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين، أنه يعتزم إنهاء مشاركة الغابون والنيجر وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى في البرنامج التجاري الذي يحمل اسم قانون النمو والفرص في أفريقيا (أجوا).

وأوضح بايدن أنه اتخذ هذه الخطوة بسبب “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا من جانب كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا.

وأرجع الأمر بالنسبة للنيجر والغابون إلى الإخفاق في وضع الأساس أو تحقيق تقدم مستمر باتجاه حماية التعددية السياسية وسيادة القانون.

وقال بايدن في رسالة إلى رئيس مجلس النواب “رغم التواصل المكثف بين الولايات المتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى والغابون والنيجر وأوغندا، فقد أخفقت هذه الدول في معالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن عدم امتثالها لمعايير الأهلية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا”.

وأضاف بايدن أنه يعتزم إنهاء اعتبار هذه البلدان دولا مستفيدة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بموجب قانون النمو والفرص بداية من الأول من يناير كانون الثاني 2024.

وتابع أنه سيواصل تقييم ما إذا كانت هذه الدول ستستوفي متطلبات الأهلية الخاصة بالبرنامج.

ويتيح قانون أجوا، الذي تم إطلاقه عام 2000، للصادرات من البلدان المؤهلة إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية. ومن المقرر أن ينتهي أجله في سبتمبر أيلول 2025 إلا أن مناقشات تجري بالفعل حول ما إذا كان سيتم تمديده وإلى متى.