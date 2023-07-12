أمريكا تعتزم الإعلان عن ضمانات أمنية لأوكرانيا

أشار مسؤولة بالبيت الأبيض الى أن الولايات المتحدة ستعلن عن خطة ضمانات أمنية لأوكرانيا في فعالية اليوم الأربعاء مع الدول الأعضاء بمجموعة السبع.

وأضافت أماندا سلوت مديرة شؤون أوروبا بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس أن رسالة الحلف العسكري تجاه التوقعات بخصوص انضمام أوكرانيا للحلف كانت إيجابية.

وذكرت “من وجهة نظرنا إنها رسالة قوية وواعدة”.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فيلنيوس أمس الثلاثاء عن استيائه من أن حلف شمال الأطلسي لم يقدم إطارا زمنيا للانضمام إلى الحلف.