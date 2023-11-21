أمريكا تعتزم تقديم أكثر من 4 ملايين دولار للمتضررين من أزمة ناغورنو

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان أن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 4.1 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الوضع في إقليم ناغورنو قرة باغ بعد أن أدت استعادة أذربيجان له إلى نزوح الأرمن بشكل جماعي.

وأوضحت الوكالة أن المساعدة الإضافية ستدعم الجهود المبذولة لتقديم العون لنحو 74 ألف لاجئ ونازح من المنطقة لاذوا بأرمينيا.

وبحسب البيان، ستسهم المساعدة في زيادة المعونات الغذائية وتوفير حماية إنسانية وأماكن إيواء طارئة.

وكانت سامانثا باور، رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد زارت أرمينيا وأذربيجان في سبتمبر أيلول بعد أن هزمت أذربيجان مقاتلي المنطقة الانفصالية في الصراع الذي يعود تاريخه إلى الحقبة السوفيتية.

وقالت باور “ممتنون للغاية لحكومة وشعب أرمينيا لفتحهم منازلهم وقلوبهم للنازحين. سنواصل دعمنا لهم طوال هذه الأزمة”.