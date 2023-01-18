أمريكا تعتقل مالك بورصة "بيتزلاتو" للعملات الافتراضية

أعلنت السلطات الأمريكية، الأربعاء، القبض على المالك الروسي لبورصة “بيتزلاتو” للعملات الافتراضية التي تتّخذ في الصين مقرًا بتهمة غسل 700 مليون دولار من نشاطات إجرامية.

واحتُجز المواطن الروسي أناتولي ليغكوديموف (40 عامًا) الذي يعيش في شنتشن الصينية، في ميامي، ليل الثلاثاء الأربعاء، على أن يمثُل أمام المحكمة، خلال اليوم، على ما أوضحت وزارة العدل في مؤتمر صحافي.

وأضافت الوزارة، أنه “أوقف لدوره المزعوم في غسل 700 مليون دولار من أموال غير مشروعة”، مشيرة إلى “استخدام مجرمين البورصة ملاذًا لتجارة المخدرات وبيع معلومات مالية مسروقة”.

وبحسب وثائق المحكمة، فإن ليغكوديموف هو المساهم الأكبر في “بيتزلاتو” المسجلة في هونغ كونغ.

وكان أكبر شريك لـ”بيتزلاتو” سوق “هايدرا” الإلكتروني غير القانوني على “الشبكة المظلمة” والذي أغلقته السلطات الأمريكية والألمانية العام الماضي.

وكان “هايدرا” يبيع مخدرات غير مشروعة، وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة، وعملات مزورة، ووثائق هوية مزورة.

وقالت نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو لصحفيين في واشنطن: “وجّهت وزارة العدل، اليوم، ضربة كبيرة لنظام التشفير”.