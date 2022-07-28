الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا تعرض 10 مليون دولار لمعلومات عن التدخل الروسي في الانتخابات

منذ 16 دقيقة
الولايات المتحدة وروسيا

الولايات المتحدة وروسيا

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها عرضت مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

وأضافت الوزارة في مذكرة إعلامية الخميس “تسعى الوزارة للحصول على معلومات عن وكالة أبحاث الإنترنت ويفجيني فيكتوروفيتش بريجوزين (مؤسس الوكالة) والكيانات والشركاء الروس ذوي الصلة لمشاركتهم في التدخل في الانتخابات الأمريكية”.

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بمؤسس وممول وكالة أبحاث الإنترنت الروسية، وهي شركة مقرها سان بطرسبرج يقول مسؤولو المخابرات الأمريكية إنها كانت تقوم بدور أساسي في الجهود الروسية للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

احتجاجات سريلانكا
بينها دول عربية.. 20 دولة مهددة بمصير سريلانكا
أسعار النفط
تباين أسعار النفط ومخاوف الركود تلوح في الأفق
بايدن وشي
البيت الأبيض يكشف تفاصيل محادثات بايدن وشي بشأن تايوان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
خفافيش- تعبيرية
شاهد.. كهف الخفافيش المرعب في سلطنة عُمان
الدولار
دولار السوق السوداء يستمر على معدله المرتفع... إليكم التفاصيل