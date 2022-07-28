أمريكا تعرض 10 مليون دولار لمعلومات عن التدخل الروسي في الانتخابات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها عرضت مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

وأضافت الوزارة في مذكرة إعلامية الخميس “تسعى الوزارة للحصول على معلومات عن وكالة أبحاث الإنترنت ويفجيني فيكتوروفيتش بريجوزين (مؤسس الوكالة) والكيانات والشركاء الروس ذوي الصلة لمشاركتهم في التدخل في الانتخابات الأمريكية”.

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بمؤسس وممول وكالة أبحاث الإنترنت الروسية، وهي شركة مقرها سان بطرسبرج يقول مسؤولو المخابرات الأمريكية إنها كانت تقوم بدور أساسي في الجهود الروسية للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016.