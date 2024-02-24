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أمريكا تعلن إسقاط صاروخاً أطلقه الحوثيون باتجاه ناقلة نفط

منذ 19 ثانية
سفينة في البحر الأحمر

سفينة في البحر الأحمر

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، مساء اليوم السبت 24 فبراير/شباط 2024، أن المدمرة “يو.إس.إس ماسون” أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن أُطلق من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن على خليج عدن.

وأوضحت القيادة المركزية: “الصاروخ كان يستهدف على الأرجح ناقلة النفط والكيماويات الأميركية -إم.في تورم ثور-“.

وأشارت إلى أن الحادث وقع السبت في حدود الساعة الخامسة عصرا بتوقيت صنعاء.

وأضافت: “لم نتلق تقارير عن أضرار أو إصابات في المدمرة الأميركية يو.إس.إس ماسون ولا الناقلة إم.في تورم ثور”.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، معلنين أن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ 7 أكتوبر.

وفي محاولة ردعهم، تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين منذ 12 يناير.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت “أهدافا مشروعة”.

    المصدر :
  • رويترز

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