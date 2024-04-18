أمريكا تعلن عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها على إسرائيل

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف إنتاجها من الطائرات المسيرة بعد هجومها على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ في مطلع الأسبوع.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات تستهدف 16 فردا وكيانين مكنوا إيران من إنتاج الطائرات المسيرة وتصنيع أنواع محركات تشغل طائرات شاهد المسيرة الإيرانية التي استخدمتها طهران في هجوم 13 أبريل نيسان على إسرائيل.

وفي وقتٍ سابق، كان قد أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة ستفرض في غضون أيام عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها الجوي على إسرائيل.

وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل أن يفرض حلفاء وشركاء واشنطن عقوبات على إيران.

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي سيعمل على تطوير تكامل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي وأنظمة الإنذار المبكر في الشرق الأوسط لإضعاف قدرات الصواريخ والمسيّرات الإيرانية.

في حين، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات جديدة على إيران قد تدخل حيز التنفيذ الأسبوع الجاري.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء السبت الماضي أنه نفذ عملية بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدفت إسرائيل، ردا على قصفها القنصلية الإيرانية في دمشق.