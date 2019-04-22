أمريكا تعلن عن مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن حزب الله

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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إطلاق مبادرة ترمي إلى تجفيف تمويل “حزب الله” اللبناني، وتقديم مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفيد في تحقيق تلك الغاية.

وبحسب الموقع الرسمي لـ”وزارة الخارجية الأمريكية”، فإن قيمة المكافأة التي سيتم تقديمها تبلغ 10 ملايين دولار، لقاء أي معلومات تساهم في عرقلة تمويل “حزب الله”.

وأضافت الخارجية: “نسعى لعزل الحزب وكشف موارده المالية، واستهداف زعمائه في أي مكان بالعالم”.

وأوضحت أن هناك 3 أشخاص يلعبون دورا بارزا في دعم “حزب الله”، من خلال شبكات تمتد في أربع قارات، وهم محمد بزي وأدهم طباجة وعلي شرارة.

وأشارت إلى أن هؤلاء نجحوا في بعض البلدان بالهيمنة على قطاعات مهمة، وتغلغلوا في النظام المالي العالمي، خدمة لـ”حزب الله” اللبنان.

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية تريد قطع إمداد حزب الله المالي عبر الاستفادة من أية معلومة تساعد في ذلك، “علما أن هذه المعلومات ستكون سرية، ويستطيع المقيمون خارج الولايات المتحدة أيضا تقديمها للسفارات والقنصليات الأمريكية”.

وسيتم دفع نقود المكافأة، لكل من يدلي بمعلومات، مثل أسماء المتبرعين لـ”حزب الله” ومموليه أو سجلات بنكية أو إيصالات جمارك أو أي أدلة على تعاملات عقارية.

وسيقدم المكافآت برنامج “مكافآت العدالة” الذي يمنح نقودا في العادة مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مواقع إرهابيين مطلوبين، وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها البرنامج لاستهداف شبكة مالية.

ومنذ بدايته عام 1984، قدم برنامج “مكافآت العدالة” ما يزيد على 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص، قدموا معلومات عن إرهابيين أو منعوا وقوع هجمات إرهابية.

وكان نائب الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني،نعيم قاسم، قال إن المخطط الأمريكي هزم في سوريا والعراق ولبنان، وفي أماكن ومواقع مختلفة في المنطقة، وهو قابل للانهزام في المحطات القادمة.

وأشار نعيم قاسم في كلمة له اليوم، في مدينة بعلبك اللبنانية، إلى أن المقاومة ستبقى بالمرصاد للمخططات الأمريكية، موضحا أن واشنطن لن تستطيع الوصول إلى أهدافها في العدوان والحصار وفرض القرارات على الدول العربية والمقاومة، ما دام هناك من يتصدى لها ويواجهها. وذلك بحسب وكالة “أنباء مجلس الشورى الإسلامي”.

وأضاف الشيخ قاسم:

إن المقاومة مستمرة وتنطلق من أسس ثابتة وأصيلة ولن تستطيع العقوبات الأمريكية أن تحرفنا عن مسارنا.

وأوضح نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، قائلا:

إن واشنطن تحاول تكريس هيمنة كيان الاحتلال الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين وأهل المنطقة جميعا”.

المصدر سبوتنيك