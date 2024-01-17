الأربعاء 5 رجب 1445 ﻫ - 17 يناير 2024 |
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أمريكا تعيد تصنيف جماعة الحوثي منظمة "إرهابية"

منذ 4 دقائق
عناصر من جماعة الحوثي

عناصر من جماعة الحوثي (رويترز)

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أعادت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج جماعة الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية، وفقاً لما أعلنه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

وقال سوليفان إنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر، فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف.

وأوضح أن “التصنيف سيسري خلال 30 يوما لمنحنا الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني”.

وأشار سوليفان إلى أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الحوثين شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا لوكالة رويترز إن تصنيف الحركة المتحالفة مع إيران على أنها جماعة “إرهابية عالمية” يهدف إلى قطع التمويل والأسلحة التي استخدمتها لمهاجمة أو اخطف السفن في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر.

وتسببت حملة الحوثيين في تعطيل التجارة العالمية وأثارت القلق من التضخم وعمقت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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