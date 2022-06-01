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أمريكا تعين مبعوثا جديدا لمنطقة القرن الأفريقي

1 - يونيو - 2022
آخر تحديث: 1 - يونيو - 2022 5:56 مساءً
مايك هامر

مايك هامر

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان اليوم الأربعاء إن السفير الأمريكي مايك هامر سيصبح المبعوث الأمريكي الخاص الجديد لمنطقة القرن الأفريقي.

وأضاف بلينكن أن المبعوث السابق ديفيد ساترفيلد يستعد لترك منصبه لكنه لم يحدد تاريخا لذلك. وقالت مصادر في وقت سابق لرويترز إنه سيترك المنصب قبل الصيف.

وسيتعين على هامر التعامل مع أزمات متعددة في المنطقة منها الصراع في إثيوبيا الذي أثار اتهامات بارتكاب أعمال وحشية من الطرفين وكذلك الاضطرابات السياسية في السودان بعد انقلاب أكتوبر تشرين الأول.

وقال بلينكن “تعيينه يسلط الضوء على التزامنا الراسخ بالجهود الدبلوماسية في المنطقة، وأكثرها إلحاحا ما يدعم عملية سياسية شاملة لتحقيق السلام والأمن المشترك والرخاء للشعب الإثيوبي بأسره”.

وشغل الدبلوماسي الأميركي منصب سفير الولايات المتحدة في الكونغو منذ 2018، وعمل من قبل سفيرا في تشيلي ومساعدا لوزير الخارجية للشؤون العامة، ومساعدا خاصا لوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وفق وزارة الخارجية الأميركية.

وخدم في البيت الأبيض، في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، حيث عمل مساعدا خاص للرئيس ومديرا للاتصالات والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي.

وقد نشأ السفير في أميركا الجنوبية، حيث عاش في هندوراس والسلفادور وكولومبيا وفنزويلا والبرازيل، وهو يجيد الإسبانية والفرنسية.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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