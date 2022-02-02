أمريكا.. تعيين منسق خاص للتحقيق في "متلازمة هافانا"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعيين منسق خاص للتحقيق في ظاهرة إصابة الدبلوماسيين الأمريكيين بما يعرف بـ”متلازمة هافانا”.

وجاء في مذكرة وجهها بايدن إلى وزراء الخارجية والدفاع والأمن الداخلي والمدعي العام ومديري الاستخبارات الوطنية ووكالة الاستخبارات المركزية أنه يعين المدير الكبير لشؤون برامج الاستخبارات في مجلس الأمن القومي الأمريكي في هذا المنصب الجديد، ولم تشر المذكرة لاسم المنسق الجديد.

وطلب بايدن من المسؤولين المذكورين تعيين ممثل واحد عن كل وزارة أو هيئة للتعامل مع المنسق الجديد بشأن “متلازمة هافانا”.

ووجه بايدن بإعداد تعليمات جديدة بقواعد السلامة للمسؤولين الأمريكيين الذين قد يتعرضون لحوادث صحية غير عادية، وذلك في موعد لا يتعدي الـ25 من فبراير الجاري.

يذكر أن “متلازمة هافانا” حالة تشمل مجموعة من الأعراض تم تسجيلها لأول مرة لدى العاملين في السفارة الأمريكية في كوبا عام 2016.

ولا تزال أسباب المتلازمة التي أصيبت بها الكوادر الأمريكية في الكثير من البلدان مجهولة، فيما جرى الحديث أولا عن تعرض موظفي سفارة واشنطن في كوبا لـ”هجمات صوتية” تصيب الدماغ.

ووافق الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون المدفوعات للموظفين المدنيين الأمريكيين المصابين “بمتلازمة هافانا” في نهاية سبتمبر الماضي، وهي تنص على “مدفوعات مالية للمسؤولين الحكوميين والجيش الذين أصيبوا أثناء الخدمة بأضرار دماغية في الخارج وعلى الأراضي الأمريكية”.

ولوحظت مظاهر “متلازمة هافانا” بين الدبلوماسيين الأمريكيين في كوبا عامي 2016 و2017، وكذلك في الصين عام 2018، إذ زعم أن الدبلوماسيين تعرضوا لتأثيرات صوتية لها آثار صحية طويلة المدى. وسجلت كذلك حالات توعك شبيهة بـ”متلازمة هافانا”، بحسب تقارير إعلامية، لدى ممثلين أمريكيين في إفريقيا وطاجيكستان.

ومن المتوقع أن تستكمل المخابرات الأمريكية تحقيقاتها في “الهجمات” التي تسببت في المتلازمة هذا العام، لكن وفقا للمصادر، قد يتم تعديل التوقيت ولا يوجد تقرير علني في الخطط.