الأربعاء 4 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 28 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا تفرض اختبارات كورونا على القادمين من الصين

منذ 42 دقيقة
إجراءات كورونا في أمريكا

إجراءات كورونا في أمريكا

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولو صحة أمريكيون، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستلزم القادمين من الصين بإجراء اختبار كوفيد-19، لتنضم إلى الهند وإيطاليا واليابان وتايوان في اتخاذ إجراءات جديدة بعد قرار بكين رفع القيود الصارمة المتعلقة بسياسية صفر كوفيد.

وأبلغ المسؤولون الصحفيين أنه اعتبارا من الخامس من يناير كانون الثاني، سيتعين على جميع القادمين على متن الرحلات الجوية بداية من سن عامين تقديم ما يثبت سلبية نتيجة اختبار يُجرى خلال يومين على الأكثر قبل مغادرة الصين أو هونج كونج أو ماكاو.

وأفاد مسؤولون اتحاديون بأن الركاب الذين ثبتت إصابتهم قبل أكثر من 10 أيام من الرحلة يمكنهم تقديم وثائق تثبت التعافي من المرض بدلا من نتيجة الاختبار السلبية.

ويعني رفع القيود، الذي جاء بعد احتجاجات واسعة النطاق، انتشار كوفيد دون رادع إلى حد كبير مع احتمال إصابة الملايين يوميا، وفقا لبعض خبراء الصحة الدوليين.

وتواجه بكين انتقادات دولية بأن بياناتها الرسمية عن كوفيد وإحصاءات الوفيات لا تتوافق مع حجم التفشي لديها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الريال الإيراني
الريال الإيراني يواصل الانهيار.. وحكومة رئيسي عاجزة
بنيامين نتنياهو
نتنياهو ينتهي من توزيع الحقائب الوزارية للحكومة الجديدة
طفل- تعبيرية
وفاة 18 طفلا في أوزبكستان بعد تناول دواء هندي

الأكثر قراءة

الكاتب والصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا
منصة صيرفة الى 50000 ليرة
الدولار
لأصحاب الأجور بالدولار... هذا الخبر لكم
ميسي حاملًا كأس العالم
كأس العالم قطر ٢٢
بالصوَر.. ماذا حلّ بغرفة ميسي في قطر؟