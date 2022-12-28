أمريكا تفرض اختبارات كورونا على القادمين من الصين

قال مسؤولو صحة أمريكيون، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستلزم القادمين من الصين بإجراء اختبار كوفيد-19، لتنضم إلى الهند وإيطاليا واليابان وتايوان في اتخاذ إجراءات جديدة بعد قرار بكين رفع القيود الصارمة المتعلقة بسياسية صفر كوفيد.

وأبلغ المسؤولون الصحفيين أنه اعتبارا من الخامس من يناير كانون الثاني، سيتعين على جميع القادمين على متن الرحلات الجوية بداية من سن عامين تقديم ما يثبت سلبية نتيجة اختبار يُجرى خلال يومين على الأكثر قبل مغادرة الصين أو هونج كونج أو ماكاو.

وأفاد مسؤولون اتحاديون بأن الركاب الذين ثبتت إصابتهم قبل أكثر من 10 أيام من الرحلة يمكنهم تقديم وثائق تثبت التعافي من المرض بدلا من نتيجة الاختبار السلبية.

ويعني رفع القيود، الذي جاء بعد احتجاجات واسعة النطاق، انتشار كوفيد دون رادع إلى حد كبير مع احتمال إصابة الملايين يوميا، وفقا لبعض خبراء الصحة الدوليين.

وتواجه بكين انتقادات دولية بأن بياناتها الرسمية عن كوفيد وإحصاءات الوفيات لا تتوافق مع حجم التفشي لديها.