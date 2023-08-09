أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة تتعلق ببيلاروسيا، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات استهدفت ثمانية أفراد وخمسة كيانات وطائرة واحدة، كما أصدرت ترخيصين عامين متعلقين ببيلاروسيا.

وفي وقت سابق، بدأت بيلاروسيا تدريبات عسكرية، بالقرب من حدودها مع بولندا وليتوانيا، وهي خطوة تأتي مع تصاعد التوتر بعد انتقال مرتزقة فاجنر إلى الحدود البيلاروسية.

ووفقا لما نشرته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، عززت كل من بولندا وليتوانيا الأمن على الحدود منذ وصول الآلاف من مقاتلي فاجنر إلى بيلاروسيا المتحالفة مع موسكو.