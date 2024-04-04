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أمريكا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران لإضعاف قدرتها على تمويل وكلائها

منذ ساعتين
آخر تحديث: 4 - أبريل - 2024 6:29 مساءً
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

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ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت (الخميس 4-4-2024) عقوبات جديدة لمكافحة الإرهاب مرتبطة بإيران على شركة أوشنلينك ماريتايم دي.إم.سي.سي وسفنها نظرا لدورها في شحن السلع بالنيابة عن الجيش الإيراني.

وذكرت وزارة الخزانة أن واشنطن تستخدم العقوبات المالية لعزل إيران وإضعاف قدرتها على تمويل وكلاء لها وعلى دعم الحرب الروسية في أوكرانيا. وأضافت أن شركة أوشنلينك ومقرها الإمارات تشغّل أسطولا به أكثر من 12 سفينة متورطة بشكل كبير في شحن السلع الأولية الإيرانية.

وقالت الوزارة إن سفينة هيكاتي التي تديرها أوشنلينك حمّلت في الآونة الأخيرة سلعا أولية إيرانية بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار عبر النقل السلع الأولية إليها من ناقلة أخرى خاضعة للعقوبات.

وذكرت الخزانة في بيان أن سلسلة من العقوبات الأمريكية والغربية استهدفت “أنشطة (إيران) المزعزعة للاستقرار في المنطقة وحول العالم”. وتملك إيران شبكة من الوكلاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

    المصدر :
  • رويترز

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