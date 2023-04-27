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أمريكا تفرض عقوبات على أمنيين وعسكريين في روسيا وإيران

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2023 11:44 مساءً
عقوبات أمريكية على شركات روسية

عقوبات أمريكية على شركات روسية

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قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت (الخميس 27-4-2023) عقوبات على جهاز الأمن الداخلي الروسي ووحدة المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني، متهمة إياهما بالمسؤولية أو التواطؤ في احتجاز غير مشروع لأمريكيين في الخارج.

واستهدفت العقوبات أيضا أربعة من كبار القادة في الوحدة، على الرغم من أن من أحدهم على الأقل كان قد خضع بالفعل لعقوبات أمريكية سابقة.

وتأتي حزمة العقوبات الجديدة بعد أيام من عقوبات أمريكية وبريطانية استهدفت قادة الحرس الثوري الإيراني.

حيث قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان إن “النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وتصدير سفك الدماء حول العالم. لذلك لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على إيران، بما يشمل الحرس الثوري برمّته”.

من جانبه أضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمته التي نشرت في الجريدة الرسمية ثماني شخصيات – منها قائد في الحرس الثوري – بالإضافة إلى مشغل الهواتف أريانتيل المتهم بالتعاون في القمع الذي نفذته السلطات.

وأشار الوزير البريطاني الى أن الإجراء يأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وخلال الأشهر الماضية، فرضت أطراف غربية عدة تتقدمها واشنطن ولندن وبروكسل، سلسلة من العقوبات على طهران ردا على “قمع” السلطات الإيرانية لتحركات احتجاجية أعقبت وفاة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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