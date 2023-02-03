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أمريكا تفرض عقوبات على مجلس إدارة شركة إيرانية لإنتاج الطائرات المسيرة

منذ 12 دقيقة
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت (الجمعة 3-2-2023) عقوبات على مجلس إدارة شركة بارافار بارس الإيرانية لصناعة الطائرات المسيرة، قائلة إن روسيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة حدد ثمانية من كبار المسؤولين التنفيذيين في بارافار بارس لاستهدافهم بالعقوبات.

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من قبل عقوبات على الشركة لتصنيعها طائرات مسيرة لصالح الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

وقال كبير المسؤولين عن العقوبات بوزارة الخزانة بريان نيلسون “الكيانات الإيرانية تواصل إنتاج الطائرات المسيرة للحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني. وعلى نطاق أوسع، تزود إيران العمليات القتالية الروسية بطائرات مسيرة لاستهداف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا”.

    المصدر :
  • رويترز

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