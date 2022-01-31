الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا تفرض عقوبات على موظفين وشركات في ميانمار

31 - يناير - 2022
وزارة الخزانة الأميركية

وزارة الخزانة الأميركية

A A A
طباعة المقال

أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على كبار أعضاء السلطة القضائية في ميانمار وأحد موانئها الرئيسية “لانتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد” منذ انقلاب العام الماضي.

وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان عن العقوبات التي تستهدف المدعي العام في ميانمار وكذلك رئيس المحكمة العليا وآخرين، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانقلاب فبراير2021، الذي أطاح بالإدارة المدنية للبلاد واستبدلها بنظام عسكري.

تشمل العقوبات تجميد أي أصول قد يمتلكها المستهدفون في الولايات المتحدة، وتحظر على الأمريكيين التعامل معهم على أن تستكمل تلك العقوبات بإجراءات مماثلة تفرضها بريطانيا وكندا.

وقالت وزارة الخزانة مستخدمة الاسم البديل القديم لميانمار: “بعد عام من الانقلاب، تقف الولايات المتحدة هي وحلفاؤها في المملكة المتحدة وكندا، إلى جانب شعب بورما في سعيه لنيل الحرية والديمقراطية.. سنواصل استهداف المسؤولين عن الانقلاب والعنف المستمر، وأولئك الذين يمكنون النظام (من ممارسة) القمع الوحشي، وداعميهم الماليين”.

يشمل ممثلي السلطة القضائية الذين تستهدفهم العقوبات الجديدة كلا من ممثلة الادعاء العام تيدا أو، ورئيس المحكمة العليا تون تون أو، ورئيس لجنة مكافحة الفساد في ميانمار تون أو.

كما طالت العقوبات شركة “كيه تي سيرفيسز آند لوجيستيكس” التي تدير ميناء رئيسيا يانغون العاصمة الاقتصادية للبلاد، ورئيسها التنفيذي وكذلك قسم المشتريات بوزارة الدفاع في ميانمار.

قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن: “ستواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائنا الدوليين للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والضغط على النظام لوقف العنف، وإطلاق سراح جميع المعتقلين ظلما، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واستعادة مسار بورما على طريق الديمقراطية”.

    المزيد من أخبار العالم

    وضع إنساني لا يحتمل.. طلب من الصلب الأحمر للدول والمنظمات المانحة بشأن أفغانستان
    خفض تمويل الأمم المتحدة يهدّد عمل المركز اليمني لإزالة الألغام
    محطة زابوريجيا للطاقة النووية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا: سنسهل زيارة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    علم ميليشيا حزب الله
    رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!