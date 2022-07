أمريكا تفرض قيودا على تأشيرات 28 مسؤولًا كوبيا

فرضت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، قيودا على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، ضد 28 مسؤولًا كوبيًا، قالت إنهم متورطون في حملة قمع ضد الاحتجاجات السلمية في كوبا قبل عام تقريبًا.

وقالت الوزارة في بيان إن القيود ستطبق على كبار أعضاء الحزب الشيوعي الكوبي والمسؤولين الذين يعملون في قطاعي الاتصالات والإعلام في الدولة.

واتهمت الوزارة مسؤولي الحزب بوضع سياسات أخضعت مئات الأشخاص الذين تظاهروا في 11 يوليو من العام الماضي لمحاكمات صورية، أفضت لإصدار أحكام جائرة بالسجن.

وكانت مظاهرات يوليو 2021 أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة تشهدها الجزيرة التي يحكمها الشيوعيون منذ عقود.

وجاء في البيان :” بدلاً من ضمان سلامة الشعب الكوبي واحترام حرياته في التعبير والتجمع السلمي، سمح هؤلاء المسؤولون أو سهلوا عمليات الاعتقال العنيفة والظالمة والمحاكمات الصورية وأحكام السجن لمئات المتظاهرين”.

The @StateDept has taken steps to impose visa restrictions on 28 Cuban officials. These 28 officials are restricting Cubans’ human rights and fundamental freedoms. We call on the regime to unconditionally and immediately release all those unjustly detained.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 9, 2022