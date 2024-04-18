أمريكا تفرض قيود سفر إضافية على وفد وزير الخارجية الإيراني

قال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية (الخميس 18-4-2024) إن واشنطن فرضت قيود سفر إضافية على وفد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الموجود في نيويورك لحضور اجتماعات بالأمم المتحدة.

وأضاف باتيل في تصريحات للصحفيين أن القيود تسمح للوفد بالتحرك فقط في محيط مربعين سكنيين من مقر الأمم المتحدة، بين المنظمة ومقر إقامة بعثة إيران، وبين الأمم المتحدة ومطار جون إف. كنيدي.

في سياق متصل، قالت إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنه “يجب إجبار إسرائيل على وقف أي مغامرات عسكرية أخرى ضد مصالحها”.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان “في حالة استخدام النظام الإسرائيلي للقوة وانتهاك سيادتنا، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد للحظة في تأكيد حقوقها الأصيلة في الرد الحاسم والمناسب عليه لجعل النظام يندم على أفعاله”.