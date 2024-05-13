أمريكا تقول إنها أثارت مع إسرائيل واقعة اعتراض مستوطنين لقافلة مساعدات إلى غزة

قال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين: “إن الولايات المتحدة أثارت مع إسرائيل واقعة قيام مستوطنين باعتراض طريق شاحنات مساعدات متجهة إلى غزة”، مضيفا أنه “لا ينبغي إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.

وقد اعترض مستوطنون طريق قافلة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة، وعرقلوا مرورها عبر معبر ترقوميا غربي مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية، ظهر اليوم الاثنين.

وقاموا بإتلاف محتويات الشحنة من المواد الغذائية، وأكدوا رفضهم “السماح بنقل أي مساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل استمرار احتجاز أسرى إسرائيليين في القطاع”.

وبالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة منذ أكثر من 7 أشهر، زاد المستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة، كما صعَّد الجيش الإسرائيلي عملياته، مما أدى إلى استشهاد 498 فلسطينيا منذ ذلك الحين، وإصابة 4950 آخرين، واعتقال 8725، وفقا لبيانات الهيئات الفلسطينية.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 546 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة خلال الربع الأول من عام 2024، بما في ذلك الاعتداء على 156 مركبة بالتحطيم أو الحرق.