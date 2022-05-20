أمريكا تكرر الدعوة لتحقيق شامل وشفاف في قضية “شيرين أبو عاقلة”

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة كررت دعوتها لإجراء تحقيق “شامل وشفاف” في قتل الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة، مشددا على أن مثل هذا التحقيق ينبغي أن يتضمن تحديد المسؤول عن القتل.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد اكد قبل أيام على دعم الولايات المتحدة إجراء تحقيق في مقتل صحفية قناة الجزيرة الفلسطينية الأميركية، شيرين أبو عاقلة.

وأعرب بلينكن عن تعازيه الحارة لمقتل أبو عاقلة، وقال: “نقدر العمل الصحفي الذي قامت به في حياتها”.

وتحدّث بلينكن مع عائلة أبو عاقلة بعدما انتقد استخدام إسرائيل القوة خلال جنازتها، وفق ما أفاد مسؤول الأحد لوكالة فرانس برس.

وأعرب بلينكن عن “تعازيه العميقة” في اتصال هاتفي مع أفراد عائلة شرين أبو عاقلة، وذلك أثناء توجهه السبت إلى برلين للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي، وفق ما قال مسؤول في الخارجية الأميركية.