السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
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أمريكا تكشف عن خطة مزادات التطوير البحري للنفط والغاز للسنوات المقبلة

منذ 41 دقيقة
منشأة نفطية أمريكية

منشأة نفطية أمريكية

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كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة عن اقتراح يستمر العمل به خمس سنوات للتطوير البحري للنفط والغاز يركز بالكامل تقريبا على خليج المكسيك في الوقت الذي تسعى فيه للموازنة بين جهود مكافحة تغير المناخ والمتطلب القانوني لعقد مزادات التنقيب.

وقالت وزارة الداخلية إن الخطة لا تشمل أكثر من عشر عمليات بيع محتملة في خليج المكسيك وواحدة في كوك إنليت قبالة ساحل ألاسكا، مضيفة أنه يمكن تقليص عدد مناطق التطوير على نحو أكبر بعد النقاش العام.

وسيكون عدد المزادات مماثلا لما كان في الخطة السابقة التي وضعتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وقالت وزيرة الداخلية ديب هالاند إن الاقتراح لا يعني أن الإدارة الأمريكية ستمضي قدما بأي من المزادات.

وقالت “من أول يوم، أوضح الرئيس بايدن، وكذلك أنا، التزامنا بالانتقال إلى اقتصاد يقوم على الطاقة النظيفة”.

وجاء الكشف عن الوثيقة التي أعطى الكونجرس تفويضا بها بعد يوم من انتهاء الخطة السابقة وفي وقت متأخر من اليوم الذي يسبق عطلة الرابع من يوليو تموز وعددها ثلاثة أيام.

    المصدر :
  • رويترز

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