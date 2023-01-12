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أمريكا تكشف عن سبب العطل الذي شل حركة الطيران

منذ 43 دقيقة
عطل تقني تسبب في توقف الرحلات الجوية بأمريكا

عطل تقني تسبب في توقف الرحلات الجوية بأمريكا

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كشفت السلطات الأمريكية عن سبب العطل التقني الذي تسبب في وقف رحلات الطيران على كامل أراضي الولايات المتحدة

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، إن الخلل في نظام تنبيه الطيارين والذي تسبب في تعليق رحلات الطيران في البلاد لعدة ساعات يعود، وفقا للمعلومات الأولية، إلى وجود ملف تالف في قاعدة البيانات.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على حسابها عبر “تويتر”: “نحن نواصل مراجعة شاملة لتحديد السبب الجذري للانقطاع لنظام الإشعار (NOTAM). عزا عملنا الأولي الانقطاع إلى وجود ملف تالف في قاعدة البيانات. في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على وقوع هجوم سيبراني”.

وتابعت “نحن نعمل بجد لمواصلة تحديد أسباب هذه المشكلة واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث هذا النوع من الأعطال مرة أخرى”.

كانت حركة الطيران قد توقفت بشكل تام فوق الأجواء الأميركية بسبب عطل في نظام NOTAM.

وقالت شبكة “CNN” الأميركية إن العطل التقني تسبب في تأجيل أكثر من 4000 رحلة وإلغاء نحو 750 مع توقف حركة الطيران في أميركا.

يؤثر توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة على الرحلات الجوية في العالم.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتابع قضية إيقاف حركة الطيران، مشيرا إلى أنه لا دليل على هجوم سيبراني حتى اللحظة.

وقال بايدن “إمكان الطائرات الهبوط بسلام لكن لا يمكنها الإقلاع بسبب العطل التقني”.

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