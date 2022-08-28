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أمريكا تكشف عن سبب عرقلة موسكو اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية

منذ 8 دقائق
محطة زابوريجيا للطاقة النووية

محطة زابوريجيا للطاقة النووية

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قالت الولايات المتحدة (الأحد 28-8-2022) إن روسيا لا تريد الإقرار بالخطر الإشعاعي الداهم في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بأوكرانيا، مضيفة أن هذا هو السبب في عرقلة موسكو صدور المسودة النهائية لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان “قررت روسيا الاتحادية وحدها عرقلة توافق الآراء على الوثيقة الختامية في ختام المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. فعلت روسيا ذلك من أجل عرقلة الصياغة التي تقر بالخطر الإشعاعي الداهم في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا”.

ويأتي البيان بعد أن عرقلت روسيا اتفاقا يوم الجمعة بخصوص المسودة النهائية لمراجعة معاهدة الأمم المتحدة التي تُعد حجر الزاوية في حظر انتشار الأسلحة النووية بسبب انتقادات لأفعال موسكو في أوكرانيا.

من جهته أكد الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن القوات الروسية حولت المحطة إلى قاعدة عسكرية، مما يعرض القارة بأكملها للخطر، وإنه ليس لديها الحق في الوجود هناك.

وأضاف على تويتر “يجب على الجيش الروسي أن يخرج من المحطة”.

وتنتظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الموافقة على زيارة مسؤوليها للمحطة والتي قال المدير العام للوكالة يوم الخميس إنها يجب أن تتم “قريبا جدا”.

    المصدر :
  • رويترز

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